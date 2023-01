Milan-Napoli Primavera 0-0, inizia la partita al Vismara! | DIRETTA

Napoli Calcio - Milan-Napoli Primavera, la squadra di Frustalupi in trasferta con l'obiettivo di vincere. Si torna in campo con la partita del Campionato Primavera 1 dove si sfidano Milan e Napoli. E' la 13esima giornata dove giocano Milan-Napoli.

Campionato Primavera, Milan-Napoli: diretta testuale

1' Subito primo squillo Milan: accelerata di Scotti che si porta in area e tira in porta, decisivo Boffelli che devia in angolo

INIZIA LA PARTITA

Formazioni ufficiali:

Milan: Torriani, Simic, Gala, El Hilali, Pluvio, Eletu, Bakoune, Scotti, Sia, Paloschi, Bartesaghi.

Panchina: Bartoccioni, Nsiala, Alesi, Stalmach, Foglio, Perera, Robotti, Parmiggiani, Omoregbe, Longhi, Mangiameli, Casali. All. Abate

Napoli: Boffelli, Barba, Giannini, Marchisano, D’Avino, Obaretin, Spavone, Alastuey, Rossi, Gioielli, Iaccarino.

Panchina: Turi, Acampa, Pesce, Mutanda, Boni, Russo, Nosegbe, Sahli, Lamine. All. Frustalupi.

Scenderanno in campo oggi alle ore 13:00 Milan-Napoli per il Campionato Primavera TimVision.

I convocati di Frustalupi:

Dove vedere Milan-Napoli Primavera?

Milan Napoli Campionato Primavera, dove vederla in streaming e tv? La partita sarà disponibile in diretta tv sul Canale Sportitalia e anche in streaming grazie a Sportitalia streaming.