DIRETTA - Inter-Napoli Primavera 3-0 (17' e 22' Stankovic, 35' Kamate): fine primo tempo

Napoli Calcio - Inter Napoli Primavera, la squadra di Frustalupi in trasferta con l'obiettivo di vincere ancora e sorpassare l'Inter nello scontro diretto di bassa classifica. Si torna in campo con la partita di Campionato Primavera 1 con la sfida Inter Napoli.

Campionato Primavera, Inter-Napoli: diretta testuale

46' - Fine primo tempo

45' - Concesso 1 minuto di recupero

44' - Ci prova Pesce, ma il tiro del giocatore del Napoli finisce alto

41' - Prova a reagire il Napoli, ma si difende bene l'Inter

35' - Terzo gol dell'Inter che va a segno con Kamate durante una ripartenza, Boffelli bucato anche stavolta

33' - Il Napoli non sembra mai essere sceso in campo, difficoltà a trovare la porta avversaria

29' - L'arbitro a colloquio con Frustalupi, l'allenatore del Napoli è sembrato troppo nervoso a bordo campo

25' - Owusu ci prova con un tiro dalla distanza

22' - Gol del 2-0 dell'Inter, ancora con Stankovic. Colpo di testa da corner che in pochi minuti cambia la partita

20' - E' ancora l'Inter ad attaccare, sembra aver subito il colpo il Napoli

17' - Gol dell'Inter con il tiro forte e centrale di Stankovic da fuori area, palla sotto la traversa e non può nulla Boffelli

15' - Boffelli para e salva il Napoli sul tiro di Esposito

10' - E' l'Inter a fare la partita, ma si difende bene il Napoli

6' - Ci prova ancora l'Inter con Stankovic

2' - Colpo di testa di Stankovic, palla alta

1' - Inizia la partita del campionato Primavera

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER - Calligaris, Fontanalarosa, Stankovic, Carboni, Iliev, Kamate, Kassama, Esposito, Derwishi, Owusu, Pelamatti. PANCHINA: Botis, Bonardi, Martini, Grygar, Stabile, Di Maggio, Sarr, Curatolo, Andersen, Biral, Nezirevic, Stante, Di Pentima. All. Chivu

NAPOLI - Boffelli, Barba, Acampa, Marchisano, D’Avino, Obaretin, Spavone, Alastuey, Pesce, Gioielli, Sahli. PANCHINA: Turi, Giannini, Hysaj, Rossi, Boni, Marranzino, Koffi, Bonavita, Lamine.

Inter Napoli inizerà alle ore 13:00 in diretta.

I convocati del Napoli di Frustalupi:

Acampa, Alastuey, Barba, Boffelli, Bonavita, Boni, D’Avino, Giannini, Hysaj, Koffi, Lamine, Lettera, Marchisano, Marranzino, Obaretin, Pesce, Rossi, Sahli, Spavone, Turi.

Dove vedere Inter Napoli Primavera?

Inter Napoli Campionato Primavera, dove vederla in streaming e tv? La partita sarà disponibile in diretta tv sul Canale Sportitalia e anche in streaming grazie a Sportitalia streaming.