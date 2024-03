Sorteggi Champions, Quarti di Finale: gli accoppiamenti

Quarti di Finale Champions League, dove vedere i sorteggi? Le ultime notizie su quelle che saranno le prossime partite di Champions League con i quarti di finale. Dove vedere i sorteggi Champions in streaming e tv gratis? Scopriamo insieme tutte le notizie che riguardano i prossimi sorteggi Champions Quarti di Finale.

Sorteggi Champions Quarti di Finale

Champions League - Non ci saranno italiane presenti ai Quarti di Finale di Champions League e allora venerdì 15 marzo alle ore 12:00 ci saranno i sorteggi Champions per i Quarti con tutte squadre straniere rispetto alle italiane uscite da questo turno, le ultime Napoli e Inter. Queste le squadre qualificate e gli accoppiamenti dei QUARTI:

Arsenal-Bayern Monaco

Atletico Madrid-Borussia Dortmund

Real Madrid-Manchester City

PSG-Barcellona

SEMIFINALI

Atletico Madrid o Borussia Dortmund vs PSG o Barcellona

Real Madrid o Manchester City vs Arsenal o Bayern Monaco

Dove vedere i sorteggi Quarti Champions?

Sorteggi Champions League dove vederli? Sky Sport 24, e anche in streaming su NOW e su skysport.it, i sorteggi dei quarti di finale di Champions League (andata 9-10 aprile, ritorno 16-17 aprile). Appuntamento da Nyon, in Svizzera, a partire dalle ore 12.00.

Sarà possibile vedere i sorteggi Champions anche in chiaro sul Canale 20 Mediaset e in streaming su Amazon Prime Video.