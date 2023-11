Real Madrid Napoli dove vederla in tv e streaming? Canale Sky

Ultime notizie UEFA Champions League - Dove vedere Real Madrid Napoli, 5ª giornata della fase a gruppi in programma il mercoledì 29 novembre alle ore 21:00. Tutti i tifosi sono in attesa dell'esordio in Champions della squadra di Mazzarri. Anche per la stagione 2023/24, Sky Sport trasmetterà 121 delle 137 partite di UEFA Champions League, anche grazie a Diretta Gol. Le gare inoltre saranno trasmesse anche su Infinity. Ma adesso è definitiva anche la scelta di Mediaset e Amazon Prime Video per le gare della fase a gironi di Champions League con le gare che trasmetteranno le altre emittenti detentrici dei diritti, con le partite delle italiane scelte.

Dove vedere Real Madrid Napoli in tv e in streaming

Ma dove vedere Real Madrid Napoli di Champions League in diretta tv e in live streaming? La partita di questa sera, mercoledì 29 novembre ore 21, non sarà visibile né su Mediaset in chiaro né su Sky Sport. Real Madrid Napoli sarà in diretta tv e in streaming soltanto su Amazon Prime Video. Ecco dove vederla:

Dove vedere Real Madrid Napoli in tv : Amazon Prime Video.

: Amazon Prime Video. Dove vederla in streaming: Amazon Prime Video.

Partite Champions League in chiaro su Canale 5

Ma quali sono le partite gratis in chiaro su Mediaset delle gare delle italiane ai gironi di UEFA Champions League? Ecco l'elenco, con Union Berlino-Napoli che sarà l'unica degli azzurri trasmessa in chiaro su Canale 5. Ecco l'elenco delle gare, con Mediaset che trasmetterà su Canale 5 una gara del martedì di Champions League:

Lazio-Atletico Madrid, 19 settembre

Inter-Benfica, 3 ottobre

Union Berlino-Napoli, 24 ottobre

Milan-PSG, 7 novembre

Milan-Borussia Dortmund, 28 novembre

Inter-Real Sociedad, 12 dicembre

Il 24 ottobre Union Berlino-Napoli sarà trasmessa in chiaro su Canale 5: si tratterà quindi dell'unica gara delle sei dei gironi in chiaro per la squadra azzurra.

Dove vedere il Napoli in Champions League in tv

Ecco dove vedere le partite del Napoli del Gruppo C di UEFA Champions League in tv: