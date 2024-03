Politano a Mediaset: "Non esistono favoriti, siamo pronti! Abbiamo ritrovato fiducia, condizione fisica e mentale"

L'esterno azzurro, Matteo Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset alla vigilia di Barcellona-Napoli, gara valevole per il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Come arrivate a questa gara? Benissimo. C'è grandissima concentrazione e grandissimo entusiasmo. Sappiamo che è una partita fondamentale e siamo pronti per scendere in campo domani. E' un altro Napoli rispetto al recente passato? Sicuramente il campo dice quello, con l'arrivo di Calzona abbiamo ricominciato a giocare il nostro calcio ed è salita la condizione fisica e quella mentale, ma soprattutto abbiamo ritrovato fiducia in noi stessi. Non esistono favoriti, è una partita 50% e 50%.. Si dovrà scendere in campo e giocarsi la partita al massimo. Assenti Barcellona? Noi pensiamo a noi stessi e preparare la partita nel migliore dei modi, loro hanno tanti giocatori forti e tantissimi giovani di prospettiva. Dobbiamo cercare di imporre il nostro gioco. Kvara e Osimhen sono in un momento positivo e di continuità, tutto il resto della squadra sta facendo bene e concediamo meno rispetto a prima e manovrare più velocemente e far arrivare palla agli attaccanti. Rigori provati? Vedremo domani, sicuramente dipende dai momenti della partita dove ti senti più sicuro o meno