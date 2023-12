Mazzarri ha già affrontato il Barcellona! Nel 2011 al Gamper arrivò la manita blaugrana

Ultimissime Calcio Napoli - Oggi alle ore 12 c'è stato il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Nei bussolotti presenti nelle urne anche la SSC Napoli presente tra le squadre seconde classificate, con avversario il Barcellona.

Il Napoli ha giocato contro il Barcellona in 2 competizioni per un totale di 4 partite, ottenendo nessuna vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. In totale 7 gol fatti e 7 gol subiti. Ma nel 2011 gli azzurri furono invitati al Trofeo Joan Gamper: c'era Walter Mazzarri in panchina ed il Napoli perse 5-0 il 22 agosto 2011.

BARCELLONA (4-3-3): Pinto; Montoya (dal 1′ s.t. Bartra), Piqué (dal 1′ s.t. Sergi Roberto), Fontas (dal 18′ s.t. Mascherano), Adriano (dal 18′ s.t. Abidal); Keita (dal 18′ s.t. Busquets), Thiago Alcantara (dal 14′ s.t. Xavi), Iniesta (dal 1′ s.t. Pedro; Kiko (dal 1′ s.t. Dos Santos), Villa (dal 1′ s.t. Cuenca), Fabregas (dal 12′ s.t. Messi). Allenatore: Guardiola.

NAPOLI (3-4-2-1): De Sanctis (dal 36′ s.t. Rosati); Campagnaro (dal 36′ s.t. Grava), Cannavaro (dal 36′ s.t. Fernandez), Britos (dal 41′ p.t. Aronica); Maggio (dal 32′ s.t. Lucarelli), Inler (dal 14′ s.t. Donadel), Dzemaili (dal 18′ s.t. Gargano), Dossena (dal 32′ s.t. Ruiz); Hamsik (dal 22′ s.t. Santana), Lavezzi (dal 14′ s.t. Zuniga); Cavani (dal 22′ s.t. Mascara). Allenatore: Mazzarri.

Arbitro: Alfonso Javier Alvarez Izquierdo.

Marcatori: 26’ Fàbregas (B), 30’ Keita (B), 62’ Pedro (B), 66’ Messi (B), 77’ Messi (B).

Ammoniti: 36’ Lavezzi (N), 82’ Ruiz (N).