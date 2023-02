L'Eintracht Francoforte fa turnover: 4 cambi oggi in Bundesliga

UEFA Champions League, la partita di ritorno tra Eintracht Francoforte e Napoli allo stadio Maradona si giocherà il prossimo 15 marzo. Nel frattempo, entrambe le squadre tornano in campo nei rispettivi campionati, con il Napoli impegnato oggi ad Empoli in trasferta e la squadra di Francoforte che oggi sfida l'RB Lipsia, anche loro in trasferta.

Turnover Eintracht Francoforte

L'allenatore Glasner ha deciso di risparmiare alcuni giocatori chiave e di applicare un turnover parziale in Bundesliga, forse con l'obiettivo di risparmiare i calciatori in vista dei prossimi impegni, tra cui quello col Napoli.

Ecco la formazione ufficiale dell'Eintracht Francoforte contro il Lipsia oggi: Trapp; Smolcic, Hasebe, Lucas Melo; Max, Rode, Sow, Knauff; Kamada, Lindstrom; Kolo Muani.

Sono quattro i giocatori risparmiati dal turnover: Ndicka, Jakic, Gotze e Buta.