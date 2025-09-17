Kevin De Bruyne torna all'Etihad Stadium: ecco l'accoglienza per KDB e il walk around del Napoli | VIDEO CN24

Ultime notizie UEFA Champions League - Walk around per la SSC Napoli all'Etihad Stadium, poco dopo le ore 20:20 locali. Con Kevin De Bruyne assoluto protagonista: all'arrivo allo stadio è subito abbracciato da un membro dello staff del Man City. E poi - a bordocampo - ha dato indicazioni sull'impianto da gioco di Manchester ai suoi compagni, fermandosi a chiacchierare con Buongiorno e Hojlund in particolare.

E poi nelle immagini raccolte da CalcioNapoli24 all'Etihad Stadium, vi sono Politano-Spinazzola divertiti e Juan Jesus-Anguissa al telefono con amici e familiari che mostrano il terreno di gioco dello stadio di Manchester. Dove gli azzurri sono arrivati per le conferenze di Conte e Di Lorenzo. Ma a prendersi la scena, come dicevamo è Kevin De Bruyne. Ecco le immagini: