Kevin De Bruyne torna all'Etihad Stadium: ecco l'accoglienza per KDB e il walk around del Napoli | VIDEO CN24

Champions League fonte : dal nostro inviato, Manuel Guardasole
Ultime notizie UEFA Champions League - Walk around per la SSC Napoli all'Etihad Stadium, poco dopo le ore 20:20 locali. Con Kevin De Bruyne assoluto protagonista: all'arrivo allo stadio è subito abbracciato da un membro dello staff del Man City. E poi - a bordocampo - ha dato indicazioni sull'impianto da gioco di Manchester ai suoi compagni, fermandosi a chiacchierare con BuongiornoHojlund in particolare.

E poi nelle immagini raccolte da CalcioNapoli24 all'Etihad Stadium, vi sono Politano-Spinazzola divertiti e Juan Jesus-Anguissa al telefono con amici e familiari che mostrano il terreno di gioco dello stadio di Manchester. Dove gli azzurri sono arrivati per le conferenze di ConteDi Lorenzo. Ma a prendersi la scena, come dicevamo è Kevin De Bruyne. Ecco le immagini:

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo ComoComo

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 11º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 17º

    logo VeronaVerona

    2

    3
    0
    2
    1
  • 18º

    logo PisaPisaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
