"Non ci credo!", Conte svela la reazione quando ha saputo di un acquisto | VIDEO

Calcio Mercato  
Retroscena Conte in conferenza relativo al calciomercato Napoli

Ultimissime Manchester City-Napoli: Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dall’Etihad Stadium in vista del debutto di domani in Champions League

Man City-Napoli, Conte svela la reazione all'arrivo di McTominay 

Il tecnico su domanda dalla stampa inglese si è pronunciato anche su Scott McTominay

"Lo conoscevo già, l'ho sfidato in Inghilterra per due volte. Conosco le grandi potenzialità di questo giocatore come McTominay e mi chiedevo come mai non dominasse in Inghilterra visto che aveva grandi possibilità. C'è stata la possibilità di portarlo a Napoli, onestamente ho pensato a primo impatto: 'Non ci credo! Può succedere davvero', ed è successo.

Si sta divertendo con noi, per uno come lui, che è cresciuto nello United, forse hai bisogno di cambiare dopo tanti anni e provare un'altra esperienza. E' successo con noi e siamo super felici di averlo, è un calciatore fantastico e un grande uomo.

Ora Pep è da dieci anni qui, è incredibile! C'è una grande sinergia fra lui e il club e i calciatori. Come per anni Ferguson ha fatto allo United. E' davvero difficile stare così tanto tempo in un club, hai bisogno sempre di trovare nuove energie e nuovi stimoli. E' il miglior allenatore al mondo per me".

