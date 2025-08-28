Alla scoperta del Chelsea: tutto sul prossimo avversario del Napoli in Champions League

Napoli-Chelsea sarà la prossima partita di UEFA Champions League: gli azzurri ospiteranno la squadra di Londra nel turno della fase campionato di UCL 2025-2026 e in vista del match scopriamo qualcosa in più sul Chelsea, prossimo avversario del Napoli.

Chelsea: Formazione e modulo

Per quanto riguarda la formazione del Chelsea, l'allenatore Enzo Maresca gioca con un modulo 4-2-3-1 disposto generalmente come segue:

Formazione Chelsea : Robert Sanchez; Cucurella, Adarabioyo, Chalobah, Gusto; Fernandez, Caicedo; Pedro Neto, Joao Pedro, Estevao; Delap.

: Robert Sanchez; Cucurella, Adarabioyo, Chalobah, Gusto; Fernandez, Caicedo; Pedro Neto, Joao Pedro, Estevao; Delap. Allenatore : Enzo Maresca

: Enzo Maresca Età media della rosa: 23,8 anni

Napoli-Chelsea: l'ultimo precedente

L'ultimo precedente tra Napoli e Chelsea risale al 2012 nella doppia sfida degli ottavi di finale di Champions League vinta dagli inglesi 4-1 a Londra dopo il 3-1 del Napoli all'andata.

Napoli 3 - 1 Chelsea (39', 65' Lavezzi, 45'+2 Cavani, 27' Mata)

(39', 65' Lavezzi, 45'+2 Cavani, 27' Mata) Chelsea 4 - 1 Napoli (29' Drogba, 47' Terry, 75' rig. Lampard, 105' Ivanovi?)

Cose da sapere sul Chelsea

Il Chelsea non gioca la Champions dalla stagione 2022-2023, quando arrivò ai quarti di finale eliminata poi dal Real Madrid con un sonoro 0-4 complessivo. Nella passata stagione i Blues sono arrivati quarti in Premier League, riuscendo però a trionfare in Conference League. Il Chelsea è inoltre reduce dalla vittoria del Mondiale per Club ed è settimo nel Ranking UEFA.

Altre informazioni sul Chelsea in vista della partita contro il Napoli in Champions League. I Blues hanno vinto la Champions nel 2012 e nel 2021. Inoltre il Chelsea è l'unica squadra ad aver vinto tutte le principali competizioni maschili europee (Champions League, Europa League, Conference League, Supercoppa), oltre alla vecchia Coppa delle Coppe UEFA. Ha inoltre vinto tutte e quattro le principali competizioni nazionali inglesi: Premier League, FA Cup, Coppa di Lega e Community Shield.

Le avversarie del Napoli in Champions League

Ecco il calendario del Napoli in Champions League con tutte le partite della fase a girone unico.