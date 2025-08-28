Alla scoperta del Chelsea: tutto sul prossimo avversario del Napoli in Champions League

Champions League  
Alla scoperta del Chelsea: tutto sul prossimo avversario del Napoli in Champions League

Formazione, modulo e informazioni sul Chelsea prossimo avversario del Napoli in Champions League 2025

Napoli-Chelsea sarà la prossima partita di UEFA Champions League: gli azzurri ospiteranno la squadra di Londra nel turno della fase campionato di UCL 2025-2026 e in vista del match scopriamo qualcosa in più sul Chelsea, prossimo avversario del Napoli.

Chelsea: Formazione e modulo

Per quanto riguarda la formazione del Chelsea, l'allenatore Enzo Maresca gioca con un modulo 4-2-3-1 disposto generalmente come segue:

  • Formazione Chelsea: Robert Sanchez; Cucurella, Adarabioyo, Chalobah, Gusto; Fernandez, Caicedo; Pedro Neto, Joao Pedro, Estevao; Delap.
  • Allenatore: Enzo Maresca
  • Età media della rosa: 23,8 anni 

Napoli-Chelsea: l'ultimo precedente

L'ultimo precedente tra Napoli e Chelsea risale al 2012 nella doppia sfida degli ottavi di finale di Champions League vinta dagli inglesi 4-1 a Londra dopo il 3-1 del Napoli all'andata.

  • Napoli 3 - 1 Chelsea (39', 65' Lavezzi, 45'+2 Cavani, 27' Mata)
  • Chelsea 4 - 1 Napoli (29' Drogba, 47' Terry, 75' rig. Lampard, 105' Ivanovi?)

Cose da sapere sul Chelsea

Il Chelsea non gioca la Champions dalla stagione 2022-2023, quando arrivò ai quarti di finale eliminata poi dal Real Madrid con un sonoro 0-4 complessivo. Nella passata stagione i Blues sono arrivati quarti in Premier League, riuscendo però a trionfare in Conference League. Il Chelsea è inoltre reduce dalla vittoria del Mondiale per Club ed è settimo nel Ranking UEFA.

Altre informazioni sul Chelsea in vista della partita contro il Napoli in Champions League. I Blues hanno vinto la Champions nel 2012 e nel 2021. Inoltre il Chelsea è l'unica squadra ad aver vinto tutte le principali competizioni maschili europee (Champions League, Europa League, Conference League, Supercoppa), oltre alla vecchia Coppa delle Coppe UEFA. Ha inoltre vinto tutte e quattro le principali competizioni nazionali inglesi: Premier League, FA Cup, Coppa di Lega e Community Shield.

Le avversarie del Napoli in Champions League

Ecco il calendario del Napoli in Champions League con tutte le partite della fase a girone unico.

  • Prima giornata: 16–18 settembre 2025
  • Seconda giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025
  • Terza giornata: 21/22 ottobre 2025
  • Quarta giornata: 4/5 novembre 2025
  • Quinta giornata: 25/26 novembre 2025
  • Sesta giornata: 9/10 dicembre 2025
  • Settima giornata: 20/21 gennaio 2026

  • Queste invece le partite del Napoli: 

  • Napoli-Chelsea
  • Manchester City-Napoli
  • Napoli-Eintracht Francoforte
  • Benfica-Napoli
  • Napoli-Sporting Lisbona
  • PSV Eindhoven-Napoli
  • Napoli-Qarabag
  • Copenhagen-Napoli
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top