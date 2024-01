Ci sarà anche Antonio Conte allo stadio Olimpico Grande Torino per seguire la gara tra i granata ed il Napoli. L'ex CT della Nazionale è una delle suggestioni per la panchina azzurra in vista della prossima stagione, con il patron De Laurentiis che a più riprese sta provando a convincerlo. A riportarlo sono i colleghi di Dazn.