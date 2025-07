Sportitalia - Ndoye vuole il Napoli, ecco cosa frena la trattativa: si pensa a Kevin, l'arrivo di Lucca apre nuovi scenari

Ultime calcio Napoli - Dan Ndoye e la trattativa col Napoli. Alfredo Pedullà, durante lo Speciale Calciomercato, ha parlato di Dan Ndoye.

Alfredo Pedullà su Dan Ndoye al Napoli:

"La strategia era chiara, arriva Lucca e non Nunez per poter andare a prendere un portiere e un esterno. 40 mln sono stati offerti per Ndoye, il Bologna ne chiede 45. In un paio di giorni si deciderà.

Kevin è un profilo che piace, 2003 brasiliano, che può essere un investimento, se non dovesse arrivare Ndoye.

Garnacho? Non si sentono più ormai da gennaio.

Si è parlato anche di Miretti, ma diepnderà da Vergara che potrebbe restare e si deciderà il futuro.

Ndoye vuole il Napoli ma tutto si deciderà dall'offerta".