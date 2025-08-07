RAI - Gutierrez-Napoli, definito ogni dettaglio! Avvocati a lavoro per gli ultimi aspetti

Calciomercato Napoli, Miguel Gutierrez è ormai prossimo a vestire la maglia azzurra: si discutono gli ultimi dettagli con il Girona per l'esterno sinistro

Calciomercato Napoli - Miguel Gutierrez del Girona è ad un passo dal Napoli. Il laterale mancino iberico, che sta recuperando da un intervento dalla caviglia, è pronto ad approdare in azzurro ed attende il via libera definitivo dalle due società.

Ciro Venerato, esperto di calciomercato, ha riportato gli ultimi aggiornamenti su Miguel Gutierrez mediante il sito RAI:

"Per Gutierrez definito ogni dettaglio. Ora vanno solo trascritti con i rispettivi legali cifre rate e bonus con Girona e avvocati del terzino sinistro".

