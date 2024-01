Sky - Clamoroso Popovic, il Frosinone non ha slot extracomunitario! Slitta la firma con il Napoli: spunta altro club di A per il prestito

Calciomercato Napoli. Matija Popovic, giovane attaccante serbo classe 2006, ha sostenuto questa mattina le visite mediche con il Napoli. L'operazione sembrava ormai incanalata, con il club azzurro pronto a girare in prestito il talentuoso giocatore al Frosinone (perchè il Napoli non ha slot extra-comunitaro e potrà tesserarlo da luglio).

Su Popovic arrivano importanti aggiornamenti da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport:

Matija Popovic ha svolto le visite mediche con il Napoli, a Villa Stuart, in mattinata. L'operazione, in sinergia con il Frosinone, sembrava definita. E invece è in arrivo un altro colpo di scena: l'attaccante serbo, classe 2006, non andrà in prestito per sei mesi al club gialloblù. Per questo motivo, il contratto con il Napoli non è stato ancora firmato.

Il Napoli non può accoglierlo già ora per mancanza di uno slot da extracomunitario. Serve dunque un club con cui chiudere l'accordo in sinergia. Allo stesso modo il Frosinone, che inizialmente aveva aperto, non ha questo posto da extra: i gialloblù, ammettendo l'errore, si sono resi conto di non poter tesserare il giocatore serbo.

Sul tavolo ora resta la possibilità Monza: i brianzoli avrebbero questa possibilità. Dunque, la squadra di Palladino può essere una soluzione per risolvere l'intrigo Popovic, che prosegue, anche a un passo dalla firma