Futuro Thiago Motta, in settimana incontro col Bologna: cosa filtra

Calciomercato Bologna, è tempo di programmare il futuro dopo la sbornia di Fuorigrotta che è significato la qualificazione ufficiale alla Champions League.

Futuro Thiago Motta: pronto l'incontro col Bologna in settimana

Come infatti riferisce Tmw, già in settimana è previsto l’incontro tra Thiago Motta e la società per decidere sul futuro. Ci sarà tutta la dirigenza al gran completo: il presidente Joey Saputo, l’Ad Claudio Fenucci, il responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori e al direttore sportivo Marco Di Vaio. Probabile il patron tenti l'ultimo affondo per convincerlo a restare il tecnico italobrasiliano, da vedere cosa metterà sul piatto ma potrebbe non bastare: alla finestra resta la Juventus.