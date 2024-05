Convocati Italia, Spalletti: "Scelte già fatte al 70-80%! Mi lascio spazio per..."

Notizie calcio. Durante la presentazione di Vivo Azzurro Tv è intervenuto dal palco della Lanterna di Fuksas il commissario tecnico della nazionale Luciano Spalletti:

“Ho detto più volte che sono stato molto fortunato a fare questo lavoro qui e sono quasi sempre stato felice. Quando si parla di vittoria e sconfitta io vedo due facce della stessa medaglia, ti crea quelle situazioni intorno che non ti fa essere te stesso. Non si può vivere nella vittoria o nella sconfitta, si deve vivere nell’equilibrio. Non vedo l’ora di condividere questa passione per la maglia azzurra con tutti gli italiani. Per me sarà fondamentale tornare in Italia e sentire il popolo italiano dirci “siamo orgogliosi di voi. Nel calcio ci sono delle situazioni che possono cambiare il destino, ad esempio quella palla Tardelli la stoppò male nel 1982, poi riprese il passo e trovò il gol. Ha fatto quel passettino per coordinarsi e trovare il gol".

Sulle convocazione per l'Europeo: "La maglia azzurra non si veste solo nelle due ore dell’allenamento o di partita, ma la si indossa per 24 ore al giorno, anzi anche facendo degli straordinari un paio d’ore in più al giorno. Noi ancora non siamo stati bravi a creare uno stile nuovo, siamo rimasti a quella che è la nostra tradizione e non ci abbiamo messo dentro un po’ di tecnologia come ad esempio ha fatto Vivo Azzurro tv. Nel confronto europeo abbiamo ancora da fare dei passi importanti, nonostante i complimenti che vanno fatti alle nostre squadre che sono al massimo livello europeo anche giocando un calcio di un certo livello.