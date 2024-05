Montuori: "Juan Jesus direttore generale, manovra lo spogliatoio: De Laurentiis svegliati e caccialo"

Gennaro Montuori, storico capo tifoso del Napoli ed anche giornalista, ha espresso il proprio pensiero sul momento del Napoli sul suo profilo Tik Tok:

"E poi c’è Juan Jesus che manovra lo spogliatoio ed ha scavalcato il capitano, nonostante quest’ultimo abbia vinto uno scudetto guidando questa squadra con grande esempio. Hai permesso a Juan Jesus di andare nello spogliatoio come se fosse il direttore generale al posto di Di Lorenzo.

De Laurentiis hai i tuoi meriti per aver vinto uno scudetto, non puoi essere dimenticato ma devi svegliarti: Calzona e Juan Jesus devono andare via! Si sono messi d’accordo per non andare in ritiro e tu non ti sei opposto. Quando ci fu l’ammutinamento, invece, trattasti in quel modo ragazzi come Mertens, Insigne e Koulibaly. Devi mandarli via subito!“.