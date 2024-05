"Merita la nazionale", Tutino: "Ho riso, ma felice per le parole di Spalletti: oggi sono un giocatore pronto"

Gennaro Tutino in nazionale: è questa la richiesta di molti tifosi ed estimatori dell’ex Napoli considerando i numeri di questa stagione. Con 21 gol in 36 giornate con la maglia del Cosenza, il 27enne napoletano è infatti il giocatore italiano ad aver segnato di più in questa stagione.

Tutino commenta le voci sulla nazionale

Intervistato da Cronache di Napoli, l’atleta ha commentato così la vicenda: “Non avrei mai pensato che la cosa sarebbe arrivata a Spalletti. Mi fa piacere che ne abbia parlato. Ho letto l’appello che mi vorrebbe in nazionale, sono scoppiato a ridere. Ho avuto l’onore di essere allenato da Spalletti a Napoli. In pochi mesi ho potuto capirne lo spessore… sono onorato che il mister abbia parlato di me. Non ci ho creduto, mi è scappato un sorriso. Per me, da tifoso del Napoli, lui è il migliore al mondo dopo lo scudetto. Ad aprile ho vinto il premio come MVP della Serie B. Merito della squadra. In questa stagione sento di essere diventato un calciatore pronto".