Kiss Kiss Napoli rivela il pensiero di Antonio Conte sulla rosa del Napoli

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ore caldissime per il nuovo allenatore del Napoli, è il momento della stretta finale, è il momento in cui capiremo chi potrà allenare la squadra azzurra: ci sono particolari sulle ultimissime novità relative al club. Conte pensa che il Napoli sia forte, aggiustandolo lo si può far risalire: con quattro acquisti, un centrale, una mezzala sinistra, un esterno destro ed un erede di Osimhen”