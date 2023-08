Schira: "Inter beffata? Balogun può tornare in Ligue 1, ecco dove"

Notizie Calcio - Dopo essere stato accostato al Napoli nei mesi scorsi ed essere diventato uno degli obiettivi principali per l'attacco dell'Inter, Folarin Balogun potrebbe lasciare l'Arsenal per tornare in Ligue 1. Dopo la prolifica stagione in prestito al Reims, infatti, il Monaco lo vorrebbe tra le sue fila. Lo riporta il collega ed esperto di mercato Nicolò Schira:

"Folarin Balogun è l'obiettivo principale dell'ASMonaco come attaccante. La società francese è pronta a presentare una nuova offerta all 'Arsenal per provare a ingaggiarlo".