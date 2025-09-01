Sassuolo, Carnevali non ha dubbi: "Il Napoli ha fatto il miglior colpo dell'estate"
Calciomercato Napoli, Carnevali esalta un colpo azzurro
Intervistato da TMW, l’amministratore delegato del club neroverde non ha avuto dubbi: “De Bruyne è l'acquisto dell'estate, non ci sono dubbi".
