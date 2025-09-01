Clamoroso Suarez, polemica in MLS: sputo verso un membo dello staff dei Seattle

Luis Suarez è finito al centro delle polemiche dopo essere stato ripreso dalle telecamere di Apple TV mentre sputava verso Gene Ramírez, membro dello staff tecnico dei Seattle Sounders.

L’episodio è avvenuto al termine della finale di Leagues Cup, conclusasi con la netta vittoria per 3-0 dei Sounders contro l’Inter Miami, la squadra di Lionel Messi sommersa dalle reti di Osaze de Rosario, Alex Roldán e Paul Rothrock. Durante il parapiglia finale, nel quale sono stati coinvolti anche giocatori come Maxi Falcón, Jackson Ragen, Jon Bell e Benjamín Cremaschi (giocatore vicino al Parma), Suarez ha avuto un acceso scambio di parole con Ramírez prima di sputare in direzione dell'avversario.

Javier Mascherano, allenatore dell’Inter Miami, ha commentato l’accaduto: "A nessuno piace che alla fine di una partita si verifichino episodi del genere. Quando ci sono reazioni del genere, può esserci stata una provocazione, ma non so esattamente cosa sia successo". L’episodio rischia di aprire un nuovo fronte di discussione in MLS, mettendo sotto i riflettori comportamenti poco professionali da parte di giocatori di alto profilo. Suarez, noto per la sua grinta in campo ma anche per altri episodi controversi (ricordiamo tutti il famoso "morso" a Giorgio Chiellini), potrebbe ora affrontare provvedimenti disciplinari da parte della lega, mentre l’Inter Miami dovrà gestire le conseguenze di un gesto che offusca il buon nome del club.