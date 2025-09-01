Manchester United, il saluto a Hojlund: "Giocherà con l'ex compagno McTominay, buona fortuna Rasmus"

Calcio Mercato  
Manchester United, il saluto a Hojlund: Giocherà con l'ex compagno McTominay, buona fortuna Rasmus

Mercato Napoli Hojlund ufficiale, ecco il comunicato del Manchester United

Calciomercato Napoli, ufficiale l'acquisto dal Manchester United dell'attaccante danese Rasmus Hojlund.

Hojlund Napoli, il comunicato ufficiale Manchester United

Ecco il comunicato ufficiale del club inglese

L'attaccante del Manchester United Rasmus Hojlund è passato al Napoli in prestito per la stagione 2025/26, previo nulla osta e tesseramento internazionale. Hojlund ha collezionato 95 presenze con i Reds da quando è arrivato dall'Atalanta nell'agosto 2023, segnando 26 gol. Ha vinto l'Emirates FA Cup al termine della stagione 2023/24, dopo essere entrato dalla panchina nella finale contro il Manchester City.

Rasmus ha accettato di trasferirsi ai campioni di Serie A, sotto la guida di Antonio Conte. Giocherà al fianco dell'ex compagno di squadra dello United Scott McTominay, che ha contribuito alla conquista del quarto Scudetto la scorsa stagione da parte dei partenopei. Il Napoli sarà il quinto club rappresentato da Hojlund in carriera, dopo le precedenti esperienze con Copenaghen e Sturm Graz. Auguriamo a Rasmus buona fortuna per la stagione che lo attende.

