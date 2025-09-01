Manchester United, il saluto a Hojlund: "Giocherà con l'ex compagno McTominay, buona fortuna Rasmus"

Calciomercato Napoli, ufficiale l'acquisto dal Manchester United dell'attaccante danese Rasmus Hojlund.

Ecco il comunicato ufficiale del club inglese

L'attaccante del Manchester United Rasmus Hojlund è passato al Napoli in prestito per la stagione 2025/26, previo nulla osta e tesseramento internazionale. Hojlund ha collezionato 95 presenze con i Reds da quando è arrivato dall'Atalanta nell'agosto 2023, segnando 26 gol. Ha vinto l'Emirates FA Cup al termine della stagione 2023/24, dopo essere entrato dalla panchina nella finale contro il Manchester City.