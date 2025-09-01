Donnarumma pronto a firmare col Manchester City: "Sono contentissimo per questa nuova avventura"

"Sono contentissimo per questa nuova avventura". Gianluigi Donnarumma, all'uscita dalle visite mediche svolte a Firenze, per il Manchester City, in esclusiva a TMW ha commentato in questo modo la trattativa che lo porterà a difendere la porta dei Citizens dopo l'addio al Paris Saint-Germain. Il portiere firmerà adesso il suo contratto con gli inglesi e successivamente tornerà a Coverciano per riprendere il suo ritiro con la Nazionale in vista delle partite contro Estonia e Israele. Il portiere italiano affronterà il Napoli in Champions alla prima giornata.