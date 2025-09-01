Dall'Uganda salutano Hojlund! L'Academy El Cambio: "Non vediamo l'ora di seguirti a Napoli!"

Rasmus Hojlund è tra gli ambasciatori di El Cambio Academy, un'accademia per bambini e ragazzi con sede in Uganda. Anche loro hanno voluto celebrare il passaggio di Hojlund al Napoli:

La Danimarca è rossa, il Napoli è blu, El Cambio è orgogliosa e crete in te! Rasmus non è solo un calciatore incredibile, ma anche un vero modello e un'ispirazione per i bambini della nostra Academy. Siamo orgogliosi di averlo come nostro ambasciatore e non vediamo l'ora di seguirlo nella sua avventura in Serie A. Forza Napoli e sempre forza Rasmus!