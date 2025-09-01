Ufficiale Hojlund al Napoli: depositato anche il contratto in Lega | FOTO
Calciomercato Napoli: è ufficiale Rasmus Hojlund in azzurro. Oltre agli annunci della SSC Napoli e del Manchester United, c’è la conferma anche attraverso del sito della Lega Serie A con la conferma del contratto depositato nella voce trasferimenti.
