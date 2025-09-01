Ambrosino: "Mi chiedo se Hojlund sia la scelta giusta per sopperire all'assenza di Lukaku..."

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Gianni Ambrosino, direttore di Canale 21:

“Spero che Hojlund sia in grado di sostituire bene Lukaku, la cui assenza ad oggi rappresenta un problema serio. Lucca è un giocatore diverso, però mi chiedo se effettivamente Hojlund sia la scelta giusta per sopperire all’assenza di Lukaku. Il belga è stato molto criticato ma si è dimostrato quello che Conte voleva, l’anno scorso ha dovuto anche lavorare in più per rientrare a pieno nei meccanismi. Quest’anno Conte ha ottenuto molto da De Laurentiis, l’anno scorso all’inizio non fu così perchè i calciatori arrivarono a fine mercato. Il gol di Anguissa vale tanto, è un grande segnale che la squadra c’è, sebbene non tutti possano essere allo stesso livello e allo stesso ritmo. C’è stata una preparazione lunga ed intensa, ora c’è una di quelle pause che non mi convincono più di tanto. Comunque, ci sono tutti i presupposti per fare una grande annata. Conte ha avuto tutto ciò che voleva, De Laurentiis ha ceduto su tutto e lo ha fatto bene. La rosa è molto ampia e fatta di giocatori di ottimo livello, quindi credo che non ci siano alibi. Conte è tra i migliori allenatori in Italia e i risultati si vedranno. L’Inter, per esempio, ha già perso. Ora bisogna aspettare per vedere come si concretizzerà tutto il lavoro svolto a partire dal precampionato, ma la partenza è stata sicuramente buona”.