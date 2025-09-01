Ambrosino: "Mi chiedo se Hojlund sia la scelta giusta per sopperire all'assenza di Lukaku..."

Le Interviste  
HojlundHojlund

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Gianni Ambrosino, direttore di Canale 21:

“Spero che Hojlund sia in grado di sostituire bene Lukaku, la cui assenza ad oggi rappresenta un problema serio. Lucca è un giocatore diverso, però mi chiedo se effettivamente Hojlund sia la scelta giusta per sopperire all’assenza di Lukaku. Il belga è stato molto criticato ma si è dimostrato quello che Conte voleva, l’anno scorso ha dovuto anche lavorare in più per rientrare a pieno nei meccanismi. Quest’anno Conte ha ottenuto molto da De Laurentiis, l’anno scorso all’inizio non fu così perchè i calciatori arrivarono a fine mercato. Il gol di Anguissa vale tanto, è un grande segnale che la squadra c’è, sebbene non tutti possano essere allo stesso livello e allo stesso ritmo. C’è stata una preparazione lunga ed intensa, ora c’è una di quelle pause che non mi convincono più di tanto. Comunque, ci sono tutti i presupposti per fare una grande annata. Conte ha avuto tutto ciò che voleva, De Laurentiis ha ceduto su tutto e lo ha fatto bene. La rosa è molto ampia e fatta di giocatori di ottimo livello, quindi credo che non ci siano alibi. Conte è tra i migliori allenatori in Italia e i risultati si vedranno. L’Inter, per esempio, ha già perso. Ora bisogna aspettare per vedere come si concretizzerà tutto il lavoro svolto a partire dal precampionato, ma la partenza è stata sicuramente buona”.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top