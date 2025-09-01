Ecco quale numero di maglia ha scelto Hojlund al Napoli

Rasmus Hojlund è un nuovo calciatore della SSC Napoli! Annuncio ufficiale, contratto depositato in Lega e foto di rito sui social: ormai non ci sono più dubbi e presto l'attaccante danese ex Manchester United sarà pronto a scendere in campo con la maglia azzurra.
Il giornalista Matteo Moretto ha anticipato che numero di maglia ha scelto Hojlund al Napoli. Ebbene, stando alle anticipazioni circolate in rete - e in attesa della conferma ufficiale attraverso i canali SSC Napoli - ad oggi sembra che Hojlund al Napoli sceglierà la maglia numero 19.