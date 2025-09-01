Ecco quale numero di maglia ha scelto Hojlund al Napoli

Rasmus Hojlund è un nuovo calciatore della SSC Napoli! Annuncio ufficiale, contratto depositato in Lega e foto di rito sui social: ormai non ci sono più dubbi e presto l'attaccante danese ex Manchester United sarà pronto a scendere in campo con la maglia azzurra.

Numero maglia Hojlund Napoli

Il giornalista Matteo Moretto ha anticipato che numero di maglia ha scelto Hojlund al Napoli. Ebbene, stando alle anticipazioni circolate in rete - e in attesa della conferma ufficiale attraverso i canali SSC Napoli - ad oggi sembra che Hojlund al Napoli sceglierà la maglia numero 19.