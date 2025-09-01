Ecco quale numero di maglia ha scelto Hojlund al Napoli

Notizie  
HojlundHojlund

Hojlund al Napoli, svelato il numero di maglia

Rasmus Hojlund è un nuovo calciatore della SSC Napoli! Annuncio ufficiale, contratto depositato in Lega e foto di rito sui social: ormai non ci sono più dubbi e presto l'attaccante danese ex Manchester United sarà pronto a scendere in campo con la maglia azzurra.

Numero maglia Hojlund Napoli

Il giornalista Matteo Moretto ha anticipato che numero di maglia ha scelto Hojlund al Napoli. Ebbene, stando alle anticipazioni circolate in rete - e in attesa della conferma ufficiale attraverso i canali SSC Napoli - ad oggi sembra che Hojlund al Napoli sceglierà la maglia numero 19.

  • Hojlund solitamente indossa il numero 9
  • Al Napoli però Hojlund indosserà la maglia numero 19 
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top