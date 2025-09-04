Rinnovo Anguissa, Schira: "Procede bene la trattativa! Ecco la durata del contratto"
Rinnovo Anguissa, le ultime news di calciomercato del Napoli: procede la trattativa, ecco la durata del contratto
Calciomercato SSC Napoli - Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato de Il Giornale, via X ha parlato del rinnovo di Anguissa:
"Procedono bene le trattative per il prolungamento del contratto di Frank Anguissa fino al 2028 con opzione per il 2029. Pronto anche un aumento di stipendio per il centrocampista".
