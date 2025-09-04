Rinnovo Anguissa, Schira: "Procede bene la trattativa! Ecco la durata del contratto"

Calcio Mercato  
Rinnovo Anguissa, Schira: Procede bene la trattativa! Ecco la durata del contratto

Rinnovo Anguissa, le ultime news di calciomercato del Napoli: procede la trattativa, ecco la durata del contratto

Calciomercato SSC Napoli - Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato de Il Giornale, via X ha parlato del rinnovo di Anguissa:

"Procedono bene le trattative per il prolungamento del contratto di Frank Anguissa fino al 2028 con opzione per il 2029. Pronto anche un aumento di stipendio per il centrocampista".

SSC Napoli: rinnovo Anguissa
