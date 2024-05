Il Mattino svela - Dieci cessioni e dieci acquisti: sarà rivoluzione nella rosa del Napoli

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino anticipa quella che sarà rivoluzione nella rosa del Napoli:

"Intanto cala il sipario sul campionato degli azzurri che ospitano il Lecce al Maradona. Per gli ormai ex campioni d'Italia sarà l'ultima partita con lo scudetto sul petto. Per molti calciatori sarà anche l'ultima gara con la maglia azzurra... sul petto. Almeno in dieci sono dati per partenti. Più o meno quanti ne arriveranno. Con ben altre prospettive e con la benedizione del direttore sportivo in pectore, Giovanni Manna.

Nel mirino del Napoli del futuro ci sono almeno sei colpi in canna. Quasi tutti potenziali titolari. Un paio di difensori centrali come detto, altrettanti centrocampisti (uno per sostituire Zielinski che ieri ha festeggiato il suo 30esimo compleanno con la squadra e che da luglio vestirà la maglia dell'Inter) e l'attaccante che avrà il delicato compito di rimpiazzare Osimhen".