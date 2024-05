Stadio Maradona, buone notizie: ok alla ristrutturazione con l'asse tra Manfredi e tre ministri!

Stadio Diego Armando Maradona, ok ai lavori di ristrutturazione! Ultime notizie: il sindaco Gaetano Manfredi punta sull'asse con i tre ministri Abodi, Giorgetti e Fitto per ottenere i finanziamenti necessari a ristrutturare l'impianto di Fuorigrotta in vista degli Europei 2032.

Stadio Maradona

Lo annuncia oggi il quotidiano La Repubblica, riportando le dichiarazioni del sindaco a margine della presentazione della Biennale di Prossimità. Una notizia che potrebbe favorire il riavvicinamento tra Aurelio De Laurentiis e il Comune di Napoli, con il presidente che avrebbe maggiore possibilità di concentrarsi sul piano di costruzione di un centro sportivo nell'area ex Italsider di Bagnoli.

In ogni caso, il sindaco Manfredi potrebbe intercedere sia con il Governo che con il Consiglio comunale di Napoli, che si è alienato ormai le simpatie di De Laurentiis.