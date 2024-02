Retroscena Perez, è stato Mazzarri a bocciarlo: perché e chi voleva il mister

Calciomercato Napoli, perché non è arrivato il famoso difensore e in particolare Nehuen Perez praticamente già preso? Lo spiega La Repubblica oggi in edicola.

Calciomercato Napoli, perché non è arrivato Perez

Il difensore dell’Udinese - si legge - sarebbe stato bocciato da mister Mazzarri che aveva chiesto alla società caratteristiche ben precise: rapido in primis e con i piedi discreti. Dragusin e Theate rispondevano bene a queste richieste ma le trattative non sono andate in porto nonostante la volontà di investire anche 25 milioni. Non riuscendo ad accontentare il tecnico, il club alla fine ha preferito tenersi Ostigard in grande spolvero nelle ultime uscite meritando così la conferma e con Natan sullo sfondo ormai recuperato dall’infortunio alla spalla.