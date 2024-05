Blitz del Chelsea per Sudakov, Ad Shakhtar ammette: "Probabile che vada in una big"

Calciomercato Napoli, continua a far gola Georgiy Sudakov per il quale c’è stata un’offerta a gennaio come rivelato dagli stessi ucraini. Ma ora irrompe anche il Chelsea in maniera prepotente.

Mercato Napoli, Sudakov va al Chelsea?

Come infatti riporta il Daily Mail, i Blues sono pronti ad assicurarsi il talento valutato 75 milioni di euro. "In questa finestra di mercato estiva potrebbe trasferirsi in un grande club. Abbiamo avuto alcuni contatti con big europee. Chelsea? A Stamford Bridge molte persone mi hanno chiesto di lui”, ha ammesso Sergei Palkin, amministratore delegato dello Shakhtar.