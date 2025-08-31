Ecco perchè Rasmus Hojlund ha scelto di accettare l'offerta del Napoli: convinto da Conte e da un'altra cosa

Calcio Mercato  
Ecco perchè Rasmus Hojlund ha scelto di accettare l'offerta del Napoli: convinto da Conte e da un'altra cosa

Calciomercato SSC Napoli - Rasmus Hojlund ha aspettato impaziente che la trattativa si sbloccasse, poi ieri, all’ora di pranzo, ha organizzato il suo viaggio verso l’Italia. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

“Rasmus ha scelto il Napoli per sentirsi nuovamente un giocatore importante, convinto da Conte e dalla prospettiva di potersi mettere in mostra in Champions, dove al primo anno con il Manchester United aveva lasciato il segno: 5 reti in sei presenze.

A Manchester, Rasmus ha avuto tante occasioni ma non ha mai trovato continuità. A Napoli spera di ritornare letale e decisivo come nell’unica stagione a Bergamo. Adesso avrà due anni in più di esperienza e uno status diverso: dovrà dimostrare di essere il perno del futuro del Napoli”

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo MilanMilanECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 10º

    logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top