Ecco perchè Rasmus Hojlund ha scelto di accettare l'offerta del Napoli: convinto da Conte e da un'altra cosa

Calciomercato SSC Napoli - Rasmus Hojlund ha aspettato impaziente che la trattativa si sbloccasse, poi ieri, all’ora di pranzo, ha organizzato il suo viaggio verso l’Italia. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

“Rasmus ha scelto il Napoli per sentirsi nuovamente un giocatore importante, convinto da Conte e dalla prospettiva di potersi mettere in mostra in Champions, dove al primo anno con il Manchester United aveva lasciato il segno: 5 reti in sei presenze.

A Manchester, Rasmus ha avuto tante occasioni ma non ha mai trovato continuità. A Napoli spera di ritornare letale e decisivo come nell’unica stagione a Bergamo. Adesso avrà due anni in più di esperienza e uno status diverso: dovrà dimostrare di essere il perno del futuro del Napoli”