Politano, l'agente annuncia: "Vuole chiudere la carriera a Napoli! Vicini al rinnovo fino al 2028"

Calciomercato Napoli - Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Di Lorenzo e Politano, è intervenuto nel corso della puntata odierna di Radiogoal su Kiss Kiss Napoli.

Ecco le parole di Giuffredi sul momento di Politano e sull'ormai prossimo rinnovo con il Napoli:

“Politano ha la fiducia di Conte perché si è sempre impegnato ed ha dimostrato spirito di sacrificio. Questi aspetti sono molto riconosciuti da parte dell’allenatore.

Tatticamente Politano è l’ago della bilancia, e questo perché mentalmente è sempre pronto ad eseguire determinate situazioni che gli chiede l’allenatore e questo consente a Conte anche di cambiare modulo.

Stiamo parlando col Napoli per il rinnovo e prolungarlo fino al 2028. Ci stiamo lavorando da un bel po’ di tempo, e Matteo vorrebbe chiudere il più tardi possibile la carriera ma chiuderla qui al Napoli.

Lui ha 32 anni, non è vecchio, e se hai avuto una vita privata ineccepibile oggi puoi performare fino a 37/38 anni. Acerbi, Darmian, ma lo stesso Cristiano Ronaldo giocano a dispetto dell’età. E Politano è uno di questi, l’anagrafica c’entra poco nella capacità di offrire prestazioni di alto livello. Speriamo di annunciare il rinnovo nelle prossime due settimane".