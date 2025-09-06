Politano, l'agente annuncia: "Vuole chiudere la carriera a Napoli! Vicini al rinnovo fino al 2028"

Calcio Mercato  
PolitanoPolitano

Calciomercato Napoli, annuncio dell'agente di Politano

Calciomercato Napoli - Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Di Lorenzo e Politano, è intervenuto nel corso della puntata odierna di Radiogoal su Kiss Kiss Napoli.

Rinnovo Politano-Napoli, annuncio dell'agente 

Ecco le parole di Giuffredi sul momento di Politano e sull'ormai prossimo rinnovo con il Napoli:

Politano ha la fiducia di Conte perché si è sempre impegnato ed ha dimostrato spirito di sacrificio. Questi aspetti sono molto riconosciuti da parte dell’allenatore. 

Tatticamente Politano è l’ago della bilancia, e questo perché mentalmente è sempre pronto ad eseguire determinate situazioni che gli chiede l’allenatore e questo consente a Conte anche di cambiare modulo.

Stiamo parlando col Napoli per il rinnovo e prolungarlo fino al 2028. Ci stiamo lavorando da un bel po’ di tempo, e Matteo vorrebbe chiudere il più tardi possibile la carriera ma chiuderla qui al Napoli

Lui ha 32 anni, non è vecchio, e se hai avuto una vita privata ineccepibile oggi puoi performare fino a 37/38 anni. Acerbi, Darmian, ma lo stesso Cristiano Ronaldo giocano a dispetto dell’età. E Politano è uno di questi, l’anagrafica c’entra poco nella capacità di offrire prestazioni di alto livello. Speriamo di annunciare il rinnovo nelle prossime due settimane".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top