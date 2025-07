Osimhen ceduto al Galatasaray, l'accoglienza ad Istanbul e il messaggio di Ciro e Dries Mertens | VIDEO

Calciomercato Napoli, Victor Osimhen è atterato alle ore 21:00 circa, all'aeroporto di Istanbul, dove ad aspettarlo c'erano migliaia di tifosi del Galatasaray, pronti ad accogliere e acclamare a gran voce l'ormai ex attaccante del Napoli. Vi mostriamo le immagini dello sbarco di Osimhen in Turchia, il coro coi tifosi all'esterno dell'aeroporto e il videomessaggio di Ciro e Dries Mertens.

Queste le prime parole di Victor Osimhen:

"Non so come esprimere la gioia per questo momento. Sono tornato nel posto che amo. Il Galatasaray è il club più importante della Turchia. Voglio lasciare il segno qui al Galatasaray.

Ringrazio il presidente, Abdullah Bey, George Gardi e Okan Hoca per avermi permesso di venire qui. Sono arrivato in un posto dove posso esprimermi al meglio. Grazie a tutti coloro che sono venuti qui e hanno seguito l'aereo. Sono tornato a casa.

Ho un legame profondo con questo club, questa città, questa gente. Ecco perché ho lottato così duramente per tornare qui. Continuo ad avere quella sensazione, continuo a giocare con uno scopo. Voglio fare il meglio per me stesso e per i tifosi, e sono davvero felice di essere qui.

Se me lo chiedete, i tifosi del Galatasaray sono i migliori al mondo. Voglio dire, basta guardare la folla che viene a vedere un giocatore. Dimostra quanto amore hanno per me. E sono pronto a dare tutto per raggiungere il successo con i miei compagni di squadra in questa nuova stagione".