Ndoye-Napoli, Tuttosport: distanza minima con il Bologna! L'ultima offerta di ADL, la risposta di Saputo

Calciomercato Napoli - Nelle ultime ore il Napoli è tornato a bussare alla porta del Bologna con un super rilancio per Dan Ndoye. L'esterno svizzero è il primo obiettivo di Conte, ma il Bologna continua a fare muro.

Importanti novità sulla trattativa Napoli-Bologna per Ndoye arrivano dall'edizione odierna di Tuttosport:

"La concorrenza del Nottingham Forest non è stata ancora del tutto debellata, nonostante l’offerta degli inglesi al Bologna sia decisamente inferiore (30 milioni più bonus) per ora rispetto a quella azzurra. I partenopei sono pronti a spingersi fino a 42 milioni (bonus compresi) per accaparrarsi l’esterno offensivo svizzero. Una mossa che avvicinerebbe sensibilmente il Napoli alle richieste emiliane.

Il patron rossoblù Saputo continua a chiedere almeno 45 milioni per cedere il talento svizzero. Una valutazione sicuramente elevata, tuttavia motivata dal fatto che il 15% del ricavato finirà poi nelle casse del Basilea. Ecco perché il Bologna sta provando a scatenare un’asta al rialzo tra campani e Forest, col chiaro intento di monetizzare il più possibile dall’addio del gioiello elvetico".