Sky: Ndoye sceglie Napoli nonostante l'offerta più alta del Nottingham! C'è ancora fiducia tra le parti

Calciomercato Napoli, ultime notizie: Sky Sport svela i nuovi aggiornamenti sul mercato del Napoli, con Ndoye che resta il ricercato numero uno per il reparto offensivo.

Napoli su Ndoye

Ecco quanto riporta Sky Sport: il Napoli sta insistendo per Ndoye, è sempre lui il primo nome per l'attacco del Napoli. Ndoye può garantire qualità in fase offensiva, gol e disponibilità al sacrificio in difesa, un po' come Politano. Per Conte questo è un aspetto fondamentale. Al momento però non bastano né l'offerta del Napoli né quella del Nottingham Forrest.

Il Napoli però sta già iniziando a valutare possibili alternative: Sterling di proprietà del Chelsea, reduce da una stagione un po' negativa con l'Arsenal, Grealish che è stato escluso dai convocati del Manchester City e Laurienté del Sassuolo, che non ha trovato l'accordo con il Sunderland. Tra le ipotesi c'è anche Kubo della Real Sociedad, che però è mancino e gioca a destra. Il Napoli invece cerca un'alternativa a Noa Lang sulla fascia destra, ma un po' più difensivo: Ndoye è la priorità.

Secondo Francesco Modugno, il Napoli è disposto a prendere Ndoye solo alle sue condizioni. Inoltre il Nottingham gli ha proposto un'offerta più vantaggiosa, anche se il calciatore è più coinvolto dal progetto partenopeo. "Il mercato è ancora lungo e c'è ancora fiducia", assicura il giornalista a Sky Sport. L'offerta del Napoli è di 40 milioni di euro totali compresi bonus per il prestito oneroso con obbligo di riscatto.