Moretto: "Offerta verbale del Napoli per Sudakov, affare pagabile in 5 anni!"

Calciomercato Napoli - Matteo Moretto, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del canale Youtube di Fabrizio Romano:

Sudakov Napoli, offerta di 35 milioni + 5 di bonus

“Non solo Florentino Luis, il Napoli si muove su più tavoli per il ruolo del centrocampista. Vi confermo infatti quanto si sta raccontando in questi giorni a Napoli. Il Napoli ha presentato un’offerta verbale allo Shakhtar di 35 milioni più 5 pagabili in 5 anni per Sudakov, centrocampista offensivo dello Shakhtar che è un obiettivo del Napoli. Bisognerà capire se il Napoli procederà o meno verso le firme”.