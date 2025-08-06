Coppola: "Non mi priverei di Raspadori. Sul mercato del Napoli mi sono fatto un'idea"

Gianfranco Coppola, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

“La novità degli arbitri che spiegano in campo la decisione? Per il pubblico può essere positivo, tante volte ci siamo chiesti cosa avesse deciso il Var. Questa novità in parte è positiva, ma bisogna avere la mentalità giusta per accettarla. Mercato Napoli? Penso che ci sia chiarezza sui ruoli: il Napoli cerca la migliore opportunità ed è attivo sul mercato, questa è una nota positiva. Quanto condiziona la questione Raspadori il mercato del Napoli? E’ un elemento molto importante, è stato preziosissimo l'anno scorso per lo Scudetto. Non penso che Conte prenda una decisione a cuor leggero, capisco le sue perplessità. Non mi priverei di Raspadori, è un elemento prezioso e una persona serissima. Mi ha convinto dal punto di vista comunicativo la conferenza stampa di Milinkovic-Savic? Il calcio di oggi è questo, su alcuni aspetti c'è molto da correggere. Però, il Napoli fa parlare i calciatori e fa incontri con i tifosi. E' un ritiro open e questo va sottolineato. Lookman? Credo che alla fine Marotta saprà ricucire i rapporti con i Percassi. Manfredi ha annunciato il via libera ai lavori di Bagnoli? Sarà importante, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare dell’America’s Cup. Vediamo se viene fuori”.