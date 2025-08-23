Mercato Napoli, sfuma anche Chukwuemeka! Sky Germania: doppio colpo del Dortmund dal Chelsea

Mercato Napoli, sfuma anche la possibile pista Carney Chukwuemeka. Secondo quanto riferisce Patrick Berger di Sky Germania, una delegazione del club tedesco si sta recando a Londra per finalizzare una doppia operazione con i Blues.

Chukwuemeka-Napoli, sfuma l'affare

Ecco cosa scrive l'esperto mercato tedesco:

Sono iniziati nuovi colloqui tra il Borussia Dortmund e il Chelsea per Carney Chukwuemeka e Aaron Anselmino. Le trattative stanno procedendo. I dirigenti del #BVB Kehl e Ricken si sono recati nel Regno Unito per le trattative, ora sono tornati in Germania per la partita di oggi. - Pacchetto: circa 25 milioni di euro con percentuale di riscatto per il Chelsea: Chukwuemeka a titolo definitivo e Anselmino in prestito secco senza opzione di acquisto"