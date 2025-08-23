Mercato Napoli, sfuma anche Chukwuemeka! Sky Germania: doppio colpo del Dortmund dal Chelsea

Calcio Mercato  
Mercato Napoli, sfuma anche Chukwuemeka! Sky Germania: doppio colpo del Dortmund dal Chelsea

Mercato Napoli, sfuma anche la possibile pista Carney Chukwuemeka. Secondo quanto riferisce Patrick Berger di Sky Germania, una delegazione del club tedesco si sta recando a Londra per finalizzare una doppia operazione con i Blues. 

Chukwuemeka-Napoli, sfuma l'affare

Ecco cosa scrive l'esperto mercato tedesco:

Sono iniziati nuovi colloqui tra il Borussia Dortmund e il Chelsea per Carney Chukwuemeka e Aaron Anselmino. Le trattative stanno procedendo. I dirigenti del #BVB Kehl e Ricken si sono recati nel Regno Unito per le trattative, ora sono tornati in Germania per la partita di oggi. - Pacchetto: circa 25 milioni di euro con percentuale di riscatto per il Chelsea: Chukwuemeka a titolo definitivo e Anselmino in prestito secco senza opzione di acquisto"

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top