Gazzetta - Corsa al capocannoniere: Lucca lanciato dall'infortunio di Lukaku, Lautaro in pole dopo l'addio di Retegui

Napoli - Mateo Retegui ha liberato il trono del gol e se n'è andato in Arabia a guadagnare due soldi. A Lautaro Martinez spetta il ruolo di lepre. Una rivelazione? Pellegrino (Parma). Nell'anno del Mondiale seguiamo i nostri giovani bomber: Lucca, lanciato dall'infortunio di Lukaku; il ritrovato Scamacca; Kean, che ha già cominciato a segnare; accanto a lui, Piccoli che cerca la stagione della svolta, come Colombo, Camarda, Pio Esposito... Scatenate l'inferno, ragazzi, il c.t. Gattuso vi guarda. Torna a competere uno che il titolo di capocannoniere l'ha vinto 4 volte: Ciro Immobile. Lo ricorderemo come il campionato degli arbitri parlanti. Oggi potrebbe essere la prima, storica, volta. Ma non sarà mai una innovazione tecnica a migliorare la giustizia, semmai i nostri comportamenti. Meno simulazioni, meno proteste, più responsabilità, più collaborazione. Con due guerre sull'uscio di casa, diventa ancora più assurda la violenza allo stadio e fuori dalla storia ululare di razzismo. Così scrive La Gazzetta dello Sport.