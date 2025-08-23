CorSport - Distanza tra Napoli e Lipsia per Elmas: azzurri senza fretta, c'è tempo per chiudere

Calciomercato Napoli - Il Napoli vuole riportare Elif Elmas in azzurro alle proprie condizioni e ora ci sono delle novità importanti considerando la volontà dello stesso giocatore come spiega il Corriere dello Sport:

Gli occhi del mercato sono rivolti all’attacco e al ritorno romantico di Elmas, che lascerà il Lipsia: ieri non è stato neppure convocato per la prima di campionato contro il Bayern. Il Napoli propone prestito con diritto di riscatto a 11-12 milioni. C’è ancora una distanza sulle cifre che va colmata. C’è tempo per farlo, il Napoli non ha fretta, anche perché il giocatore sarebbe ben felice di tornare.