Formazioni ufficiali Sassuolo-Napoli: Conte preferisce Meret a Milinkovic-Savic! Le scelte di Grosso: tridente guidato da Berardi

Formazioni Sassuolo Napoli Serie A. Le scelte dei due allenatori Grosso e Conte per la prossima e prima partita di campionato valida per l'esordio in campionato. Formazioni ufficiali Sassuolo Napoli.
Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Lipani, Boloca, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Satalino, Zacchi, Muric, Missori, Candè, Volpato, Ghion, Mulattieri, Pieragnolo, Fadera, Idzes, Moro, Alvarez, Pierini. All. Grosso
Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Buongiorno, Gilmour, Neres, Vergara, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Zanoli, Ambrosino, Lang, Cheddira. All. Conte
