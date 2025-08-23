Formazioni ufficiali Sassuolo-Napoli: Conte preferisce Meret a Milinkovic-Savic! Le scelte di Grosso: tridente guidato da Berardi

Formazioni Sassuolo Napoli Serie A, tutto pronto per l'esordio in campionato con la prima giornata. Formazioni ufficiali Sassuolo-Napoli Serie A, le scelte di Grosso e Conte

Formazioni Sassuolo Napoli Serie A. Le scelte dei due allenatori Grosso Conte per la prossima e prima partita di campionato valida per l'esordio in campionato. Formazioni ufficiali Sassuolo Napoli.

Formazioni ufficiali Sassuolo Napoli

Formazioni Sassuolo Napoli, ci sono aggiornamenti sulle scelte ufficiali di Grosso Conte. Queste le formazioni ufficiali Sassuolo Napoli:

Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Lipani, Boloca, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Satalino, Zacchi, Muric, Missori, Candè, Volpato, Ghion, Mulattieri, Pieragnolo, Fadera, Idzes, Moro, Alvarez, Pierini. All. Grosso

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Buongiorno, Gilmour, Neres, Vergara, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Zanoli, Ambrosino, Lang, Cheddira. All. Conte

Probabili Formazioni Sassuolo-Napoli

Probabili formazioni Sassuolo Napoli, le possibili scelte di Grosso Conte secondo Sky Sport:

  • Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Kone, Ghion, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté.
  • Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca.
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBolognaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo CagliariCagliariCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo ComoComoEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo GenoaGenoa

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo InterInter

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo JuventusJuventus

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo LecceLecce

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo PisaPisa

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo RomaRoma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo TorinoTorinoR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo UdineseUdineseR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    1
    0
    0
    1
