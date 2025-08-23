CorSport - Hojlund proposto al Bayern Monaco, ha già detto no al Milan

Calciomercato Napoli - Il Napoli vuole chiudere il colpo in attacco dopo l'infortunio di Lukaku e in cima alla lista ora c'è Hojlund dal Manchester United come riportato dal Corriere dello Sport:

Hojlund aveva detto no al Milan, avrebbe volentieri vissuto un’altra stagione allo United giocandosi le sue carte nonostante l’arrivo di Sesko, ma la società gli ha fatto capire che per lui non c’è più posto. Lo ha ribadito ieri in conferenza anche Amorim alla vigilia della seconda di campionato col Fulham: «Aspettiamo che il mercato sia chiuso e poi tutto sarà chiaro». La punta è stata offerta anche al Bayern, ma in questo momento i dialoghi sono avviati con il Napoli

