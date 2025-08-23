Tmw - Lotta Scudetto Serie A: Napoli in prima fila, poi Inter e Milan

L'editoriale dai colleghi di Tmw sul prossimo inizio di stagione:

Bentornata Serie A. Finalmente si torna in campo, finalmente si passa dalla teoria alla pratica, per quello che, come sempre, ha tutto l'aspetto del primo giorno di scuola. Emozioni, aspettative, ma anche responsabilità. Le 20 squadre che si presentano ai nastri di partenza del campionato sono pronte a partite e come in ogni gara che si rispetti è tempo di fare la nostra personale griglia di partenza, pronta a essere, come spesso accade, smentita. Ma d'altronde il bello è anche questo, provare a ipotizzare, con la consapevolezza che le cose non sempre vanno come ci si aspettava. E il bello del calcio è proprio questo.

Napoli in prima fila.

Iniziamo da chi partirà davanti a tutti, ovvero dai campioni d'Italia in carica. Il Napoli di Antonio Conte ricomincerà la stagione con la qualifica di "favorita" per la vittoria dello Scudetto e non potrebbe essere altrimenti, visto il successo della scorsa stagione e un mercato che non avrà migliorato nettamente i titolari ma che ha allungato la rosa in modo netto e decisivo. Da De Bruyne, unico vero fuoriclasse preso dagli azzurri in estate, a Lang, Lucca, Beukema, Marianucci, Gutierrez e Milinkovic-Savic: Conte avrà anche le alternative quest'anno. Parliamoci chiaro però, l'ultimo acquisto sarà quello più importante: il Napoli era in fuga, nell'essere strafavorito per lo Scudetto, ma dopo l'infortunio di Lukaku non lo è più. In nuovo attaccante sarà decisivo.

Inter e Milan in seconda fila.

Subito dietro al Napoli, e anche in questo caso non potrebbe essere altrimenti, ci sarà l'Inter, che nella passata stagione è passata dall'essere a tre passi da triplete alla delusione su tutti i fronti. Inzaghi non c'è più, Chivu dovrà raccogliere un'eredità pesante, e anche se il mercato non è stato certo sfavillante, almeno per il momento, visto che non tutto è andato come ci si sarebbe aspettati (caso Lookman su tutti), la rosa resta sempre molto competitiva. Diouf è un grande colpo, lo vedremo con il passare del tempo, e le trattative in entrata, comunque, non sono ancora finite. Insieme ai nerazzurri, e qui azzardiamo un po', mettiamo anche il Milan. Allegri è una garanzia, il fatto di non avere le coppe europee da giocare, come ci ha insegnato il Napoli l'anno scorso, sarà un vantaggio importante nella corsa al titolo. Le incognite sono tante, visto che comunque se ne sono andati giocatori importanti come Theo, Reijnders e Thiaw, ma i rossoneri partiranno comunque con l'obiettivo di lottare per lo Scudetto. Boniface non ci convince, ma non dimentichiamoci Gimenez: il vero acquisto in attacco del Milan sarà il messicano.