Mercato Napoli, Il Mattino - Manna si muove sotto traccia, possibile duello con la Juve per uno svincolato

Calciomercato SSC Napoli - Il Napoli si sta muovendo sotto traccia sul mercato. Ufficialmente il nuovo ds in pectore Giovanni Manna non può operare per conto del club azzurro, ma le strategie cominciano a delinearsi. Ne parla Il Mattino.

Mercato Napoli, spunta Rodriguez

È subito braccio di ferro proprio con la Juventus di Giuntoli. Oggetto del desiderio l'esperto centrocampista Guido Rodriguez, in forza al Betis: