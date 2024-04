Kiss Kiss Napoli - Simeone può andare via a fine anno, la verità sull'ipotesi scambio con Immobile

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ho fatto qualche domanda a chi è dentro le trattative di mercato: Simeone alla Lazio? Ci sono possibilità concrete. Immobile al Napoli in uno scambio? No. L’idea che il Cholito possa andare via è una ipotesi vera, così come la pista Lazio. Il vice del sostituto di Osimhen potrebbe essere Cheddira, che vedremo domenica con il Frosinone. Non è confermata l'idea Cheddira alla Salernitana con Boulaye Dia al Napoli”