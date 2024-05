Radio Kiss Kiss Napoli - Conte-Napoli, clamorosa frenata! Nuovo allenatore a fine campionato

Calciomercato Napoli - Brusca frenata per Antonio Conte al Napoli. A dare questo aggiornamento è la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli che spiega come la pista azzurra per l'allenatore salentino sia al momento in stand by. Nelle ultime ore, per Conte si è letto anche di un'offerta monstre da parte del Chelsea che può beffare il Napoli.

Brusca frenata per Antonio Conte al Napoli

Da tempo è atteso l'annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis sul prossimo allenatore del Napoli. Ora arrivano aggiornamenti molto importanti riguardo la scelta con Radio Kiss Kiss Napoli che svela cosa sta accadendo nella decisione di ADL:

"Panchina Napoli: brusca frenata su Conte. Società al lavoro su altri profili, la scelta sarà annunciata al termine del campionato".