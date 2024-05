CorSport - Gasperini non resta insensibile alla corte del Napoli: il contratto con l'Atalanta non sarebbe un problema

De Laurentiis corteggia Gasperini per la panchina del Napoli si legge sull'edizione online del Corriere dello Sport. Il tecnico dell'Atalanta sembra essere diventato il preferito del presidente azzurro che vuole chiudere il cerchio per quanto riguarda la scelta della prossima guida tecnica che prenderà il posto di Francesco Calzona.

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge sull'edizione online del Corriere dello Sport per quanto riguarda Gian Piero Gasperini per la panchina del Napoli

"Per ripartire, De Laurentiis ripensa a Gian Piero Gasperini, l’allenatore che si è accomodato virtualmente sulla panchina del Napoli per qualche ora nel 2011 prima del colpo di scena con il rinnovo di Mazzarri. Tredici anni dopo Gasp è ancora Gasp, anzi più di prima, perché gli anni di Bergamo hanno certificato le sue qualità, le stesse che lo conducono in cima alle preferenze del presidente del Napoli per la scelta del nuovo allenatore. Ma Gasperini non è l’unico, non è il solo. Accanto a lui, in questa volata presto decisiva, c’è Antonio Conte, l’amico di De Laurentiis, sondato nei mesi turbolenti di Garcia. Tutto fu rimandato all’estate. Ormai ci siamo.

Gasperini, nonostante il legame con la famiglia Percassi, non resta insensibile alla corte del Napoli. La scadenza di contratto nel 2025 non rappresenta un ostacolo e il rinnovo è fermo".